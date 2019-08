“Voetbal is me met de paplepel ingegeven, daar kan een drukke agenda niets aan veranderen.” En dus staat Geert Lambeets iedere vrijdagavond in sporthal Ter Kommen in Hoeselt of elders te lande naast de zijlijn als coach van tweedenationaler ZVC PIBO. Hoe hij dat gecombineerd krijgt met zijn bestaan als advocaat, spelersbegeleider en vader? “Gewoon een kwestie van passie voor het spel, timemanagement, de steun van een prachtig gezin en de voldoening van wekelijks contact met mijn vrienden.”