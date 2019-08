Hij was de laatste die in ons land de doodstraf kreeg. Omdat de Tongerse juwelier Stephan Peigneux verliefd was geworden op een man. “De dood van zijn vrouw moest een roofoverval lijken. Uren hebben we geprobeerd na te doen hoe hij zichzelf gekneveld heeft”, vertelt oud-speurder Nico Cilissen.

VANDAAG: de zaak Peigneux