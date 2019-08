De wedstrijd in Balen, steevast op 15 augustus, is een van de weinige klassiekers die nog is overgebleven op de Belgische kalender. Ook dit jaar is er genoeg om naar uit te kijken op de Keiheuvel: van thuisrijder Jago Geert tot Liam Everts en Greg Smets, die in de voetsporen van hun bekende papa’s (proberen te) treden.