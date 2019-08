Het is zover voor de Quentin Tarantino-fans: vandaag komt ‘Once Upon A Time... In Hollywood’, de negende film van de maker van ‘Pulp Fiction’ uit in de bioscoopzalen. Verwacht geen roetsjbaan van actie. Dit is een opvallend rustige, maar toch zwierige en visueel verbluffende terugblik op het einde van het oude Hollywood, anno 1969.