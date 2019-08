VTM maakt een Vlaamse versie van Steenrijk straatarm, een Nederlands programma waarin een rijk en een arm gezin een week van huis en budget ruilen. In Nederland namen drie “steenrijke” gezichten van het Vier-programma The sky is the limit deel, met een lawine aan negatieve reacties tot gevolg. De versie op VTM krijgt sowieso een heel andere toon.