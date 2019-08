Ryanair blijft volgens vakbonden in Zaventem en Charleroi

Ryanair is niet van plan om in België een basis - Charleroi of Zaventem - te sluiten. Dat heeft de directie van de lagekostenmaatschappij dinsdag aan de vakbonden gezegd, zo werd vernomen bij vakbondsman Didier Lebbe (CNE).

Ryanair kondigde eind juli aan dat er tot 1.500 banen bedreigd zijn. De Ierse maatschappij ziet uitbreidingsplannen in de war geschopt worden door onder meer brexitperikelen en de problemen met de Boeing 737 MAX-toestellen die wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden.

Intussen raakte bekend dat er in Spanje zeker twee basissen gesloten zullen worden (allebei op de Canarische Eilanden) en dat mogelijk de basis van Gerona hetzelfde lot ondergaat. In Portugal zou Ryanair geen vliegtuigen meer stationeren op de luchthaven van Faro. In beide landen zijn al stakingen aangekondigd.

In België is er van een sluiting geen sprake, zo werd dinsdag aan de vakbonden bevestigd. Stakingen om die reden zijn er dus niet te verwachten, al kan er volgens Lebbe wel hinder zijn op de Belgische luchthavens door de in het buitenland geplande stakingen.

Toch zijn daarmee niet alle obstakels van de baan in België. Directie en vakbonden praten nog altijd over de uitwerking van een aantal afspraken voor het personeel. Ryanair ondertekende dan wel een cao over verloning en arbeidstijden, de vakbonden verwachten meer.

“Het lokale arbeidsrecht toepassen, houdt meer in dan een cao. Ryanair heeft bijvoorbeeld nog altijd geen lokaal arbeidsreglement, geen verzekering tegen arbeidsongevallen en geen preventiedienst”, zei Hans Elsen van de christelijke bediendebond ACV-PULS daar eerder over. “De onderhandelingen lopen nog. Het gaat vooruit, maar heel traag”, stelt Lebbe dinsdag.

De loon- en arbeidsvoorwaarden zorgen ook elders voor onrust. Zo werden de Britse Ryanair-piloten al opgeroepen om te staken, in totaal vijf dagen, en ook de Ierse piloten willen actievoeren. In Ierland volgt de komende dagen nog een ultieme poging om alsnog tot een vergelijk te komen.