Club Brugge gaat verder voorrondes Champions League na fel bevochten duel in Kiev

Club Brugge is op twee wedstrijden van de groepsfase van de Champions League. Een fel bevochten gelijkspel op het veld van Kiev (3-3) volstond voor de Bruggelingen om de kwalificatie veilig te stellen, na de zege (1-0) vorige week voor eigen volk. Maar gemakkelijk is het niet geweest.

De Oekraïeners begonnen furieus en openden al na vijf minuten de score via Buialsky. De Bruggelingen zagen vooral op de rechterflank sterretjes maar konden de schade alsnog beperken. Meer zelfs, net voor de rust knikte Deli de onverwachte gelijkmaker tegen de touwen.

Na de rust ging Club opnieuw vrij snel de mist in. Verbic trof de paal, Shepelev duwde de rebound makkelijk tegen de touwen. Er volgde nog warme veertig minuten maar Club hield stand en toen Vormer in de slotfase de gelijkmaker tegen de touwen trapte, was de Brugse kwalificatie een feit. Een owngoal van Mechele zorgde nog even voor spanning maar Club hield stand. Integendeel, Openda verloste Club met een derde treffer.