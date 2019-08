Jongeman duwt splinternieuwe BMW in het water omdat... hij een Jaguar wil

Een Indiase man kreeg voor zijn 22ste verjaardag een dure BMW cadeau, maar duwde het splinternieuwe voertuig onmiddellijk in een rivier. De reden? Hij had een Jaguar gevraagd en was niet tevreden met de BMW omdat de auto “te klein” is voor hem en zijn vrienden. Omstanders sprongen snel in het water toen ze de auto zagen drijven, omdat ze dachten dat er nog iemand in zat. Uiteindelijk kwam er een kraan aan te pas om de BMW - een model uit de 3 Reeks - op te vissen. Volgens de lokale politie werd er geen klacht ingediend tegen de ondankbare jongeman, die met mentale problemen zou kampen.