Urban Explorer ontdekt spookachtig depot vol met bussen uit sovjettijdperk

De Nederlandse urban explorer Bob Thissen (33) heeft een reusachtig depot vol roestige voertuigen verkend in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het depot staat bekend onder de naam ‘Bus Garage Number Seven’, maar wordt ook ‘het Circus’ genoemd omdat het bouwwerk de vorm van een vliegende schotel heeft. Gebouwd in 1973, bood het ooit onderdak aan meer dan 1.400 medewerkers die 400 bussen beheerden. In de jaren negentig raakte het in verval en het depot werd uiteindelijk gesloten. Het spookachtige autokerkhof levert alvast spectaculaire beelden op.