Iran verklaart voorraden uranium te hebben vergroot

Iran heeft naar eigen zeggen 370 kilogram uranium verrijkt tot een concentratie van 4,5 procent. Indien dat ook effectief gebeurd is, heeft Iran het nucleair akkoord van 2015 geschonden.

Een woordvoerder van het Iraanse nucleair agentschap maakte het nieuws bekend via staatspersagentschap ISNA.

Volgens het akkoord met verschillende wereldmachten mag Iran maximaal 300 kilogram uranium verrijken, tot een niveau van maximaal 3,67 procent.

Iran maakte de afgelopen maanden al duidelijk dat het zich in fases zou terugtrekken uit het akkoord, nadat de VS dat in 2018 al hadden gedaan, waarna opnieuw zware sancties tegen Iran werden opgelegd.

In september zou Teheran overgaan tot de derde fase van de terugtrekking uit het akkoord en uranium verrijken tot een concentratie van 20 procent. Uranium met die concentratie zou gebruikt kunnen worden om zeer snel uranium te ontwikkelen dat voor nucleaire wapens gebruikt kan worden. Het nucleair akkoord uit 2015 moest net de ontwikkeling van die wapens tegengaan.