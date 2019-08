Sp.a rekent op CD&V en Open VLD om afschaffing provincie Limburg te voorkomen

Sp.a Limburg rekent op CD&V en Open VLD om de afschaffing van de provincies te voorkomen. N-VA-voorzitter Bart De Wever liet in de startnota voor de Vlaamse regeringsonderhandeling blijken dat hij in 2024 van de provincies af wil. Het is een heilig huisje dat vooral in onze provincie bijzonder gevoelig ligt. Fractieleider van sp.a in het federaal parlement Meryame Kitir verwijst naar de mijnen en Ford Genk, maar ook naar de toekomst. De provincie heeft bewezen dat ze nodig was, en zal dat nog zijn, weet ze.