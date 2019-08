Club Brugge gaat vandaag in Kiev op zoek naar een plekje in de play-offs van de Champions League. Blauw-zwart won de heenwedstrijd tegen Dynamo Kiev met 1-0 en beschikt dus over goede papieren. Brengen Simon Mignolet en co de verplaatsing naar Oekraïne tot een goed eind? Volg het hier live vanaf 19.30u.