Families van overleden brandweermannen willen sereen en intiem afscheid

Beringen / Heusden-Zolder - De families van de twee overleden brandweermannen willen een sereen en intiem afscheid. Dat laat burgemeester Mario Borremans van Heusden-Zolder weten.

Vrijdag is er een wake en zaterdagochtend een plechtigheid in de brandweerkazerne van Heusden-Zolder. Daarop is het publiek welkom.

Burgemeester Vints van Beringen wil het pand intussen onbewoonbaar laten verklaren, met het oog ook op het treffen van veiligheidsmaatregelen. Hij heeft zijn diensten gevraagd om daar werk van te maken. Het parket liet gisteren uitschijnen dat de brand aangestoken is.