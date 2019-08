Broers Ingebrigtsen willen Kipchoge helpen om marathon onder 2u te lopen

De drie Noorse broers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen zullen op 12 oktober in Wenen hazen zijn van Eliud Kipchoge. De 34-jarige Keniaan onderneemt daar een tweede poging om een marathon in minder dan twee uur te lopen.

De olympische kampioen (2016) en wereldrecordhouder (2u01:39) op de marathon Eliud Kipchoge gaat voor de tweede keer de uitdaging aan om een marathon in minder dan twee uur af te werken. In mei 2017 liep hij op het racecircuit van Monza de 42,195 km in 2 uur en 25 seconden, geholpen door verschillende hazen die hem uit de wind moesten houden en een wagen die precies het gewenste tempo aanhield. De prestatie in Monza werd door de aard van het evenement niet gehomologeerd door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF).

In Wenen kan Kipchoge rekenen op de broers Ingebrigtsen, toppers op de middellange afstand: Henrik (28 jaar, Europees kampioen van 2012 op de 1.500 m), Filip (26 jaar, brons op het WK van 2017 op de 1.500 m) en Jakob (18 jaar, Europees kampioen van 2018 op de 1.500 en 5.000 m).

“In Wenen zullen we hazen zijn”, verklaarde Filip Ingebrigtsen op de Noorse nationale omroep NRK. “Veel factoren moeten meezitten om dat record te verbeteren, en Eliud moet een goede dag hebben. De vorige keer was hij er dicht bij. En sindsdien heeft hij zijn persoonlijk record aangescherpt. Als hij in dezelfde vorm zal zijn als in Berlijn (waar Kipchoge met 2u01:39 de snelste marathon in de geschiedenis liep, nvdr.), verwacht ik me aan een record.”