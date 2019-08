Bomvolle kerk neemt afscheid van ‘matchbox’ Lambrecht: “Bjorg, je was een magneet”

Een rastalent op de fiets, een schone mens ernaast. De ouders, vriendin, vrienden en collega-renners van de in Polen overleden ‘pocketklimmer’ Bjorn Lambrecht (22) brachten dinsdagmiddag pakkend hommage. De kerk in thuisbasis Knesselare was vele malen te klein. “De leegte die je achterlaat, is ondraaglijk”, sprak zijn mama.