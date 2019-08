De Argentijn Facundo Colidio is officieel een speler van STVV. De Kanaries huren hem tot het einde van het seizoen van Inter Milaan. De aanvaller trainde dinsdag voor het eerst mee.

“De 19-jarige spits is een jeugdproduct van Club Atlético Boca Juniors in Argentinië. In 2017 verhuisde hij van de Argentijnse ploeg naar de Italiaanse topclub Inter Milaan voor 9,5 miljoen euro. Hij ...