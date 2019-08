Tweede etappe BinckBank Tour gewonnen door Ier Sam Bennett die zijn leidersplaats verstevigt

Het peloton staat niet stil: op een moment dat in Knesselare afscheid werd genomen van Bjorg Lambrecht, werd in Blankenberge het startschot gegeven van de tweede etappe van de BinckBank Tour. De enige Belgische rittenwedstrijd uit de World Tour zag Sam Bennett in het West-Vlaamse Ardooie zijn tweede opeenvolgende ritzege boeken, voor onze landgenoot Jasper Philipsen. Bennett blijft uiteraard leider.

Zes renners kozen meteen voor het offensief. Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen Baloise) en Baptiste Planckaert (Wallonie Bruxelles) hielden de Belgische kleuren hoog, bijgestaan door de Tsjech Cerny (CCC), de Australiër Stannard (Mitchelton-Scott), de Nederlander Asselman (Roompot Charles) en de Fransman Gaudin (Total Direct Energie).

De zes kregen een maximale voorgift van net geen drie minuten maar de sprintersploegen maakten al snel duidelijk dat de vluchters weinig kans zouden maken. Bij het ingaan van de laatste ronde in Ardooie bedroeg de kloof dan ook nauwelijks driekwart minuut. In het peloton werd nog even versneld waarbij vooral de renners van de Deceuninck - Quick Step het hoge woord voerden. Zdenek Stybar gooide alvast de knuppel in het hoenderhok maar de renners van BORA hansgrohe lieten niemand nog wegrijden.

De zes vluchters. Foto: Photo News

BORA hield het tempo strak, vooraan was vooral Damien Gaudin de man die vaart in de onderneming hield. Maar op vijf kilometer van de finish moest ook hij het hoofd buigen en waren de vluchters eraan voor de moeite.

Het woord was dus opnieuw aan de sprinters. UAE zette zich al vroeg op kop in dienst van Jasper Philipsen. Maar ook de andere ploegen lieten zich niet doen. Toch was het Jasper Philipsen die van ver de spurt inzette. Sam Bennett, gisteren al winnaar, wachtte rustig af en spurtte in de laatste vijftig meter onze jonge landgenoot nog voorbij. Twee op twee voor de Ier die uiteraard ook zijn leidersplaats verstevigde.

Philipsen miste één man

Jasper Philipsen bevestigde met zijn tweede plaats al het goede van de voorbije maanden. “De ploeg deed het zeer goed”, analyseerde de Limburger. “De laatste man in de finale had echter iets te veel energie verspeeld en kon mij niet ideaal afzetten. Daardoor moest ik van iets te ver de spurt inzetten. Maar ik had snelheid en ben dan maar gegaan maar het was sterven naar de meet. Jammer, maar het komt op details neer.”

Het had beter gekund, vond Philipsen. “Kan ik iets langer wachten, dan zat er misschien meer in, maar Bennett kwam er wel heel snel aan. Dan heb je niks te zeggen. Gisteren vierde, vandaag tweede dus weldra eerste? Ik ga morgen toch opnieuw proberen. Het moet toch eens lukken.”

Rituitslag:

1. Sam Bennett (Ier)

2. Jasper Philipsen

3. Dylan Groenewegen (Ned)

4. Kristoffer Halvorsen (Noo)

5. Alvaro Hodeg (Col)

6. Amaury CAPIOT

7. Phil Bauhaus (Dui)

8. Nikolas MAES

9. Arnaud Démare (Fra)

10. Timothy DUPONT

Algemeen klassement

1. Sam Bennett (Ier)

2. Lukasz Wisniowksi (Pol) op 12”

3. Josef Cerny (Tjs) op 13”

4. Lars Bak (Den) op 13”

5. Jasper PHILIPSEN op 14”

6. Edward THEUNS

7. Robert Stannard (Aus)

8. Dylan Groenewegen op 16”

9. MIke Teunissen (Ned)

10. Thomas SPRENGERS op 17”