Boycot dreigt voor Londense modeweek

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion eisen dat de halfjaarlijkse modeweek in Londen, die dit keer van 13 tot 17 september plaatsvindt, geschrapt wordt. Modeontwerpers bereiden zich maar best voor op verstoringen.

Extinction Rebellion wil meer aandacht voor de zware impact van de textielindustrie op onze planeet. De Londense organisatie van klimaatactivisten schreef daarom vorige maand de British Fashion Council aan, met een smeekbede om de London Fashion Week te annuleren. Op de halfjaarlijkse modeweek, gepland voor 13 tot 17 september, stellen ontwerpers zoals Victoria Beckham, Burberry en Simone Rocha hun nieuwste collecties voor.

“We vragen de British Fashion Council om naar voren te treden als de wereldleiders die we vandaag nodig hebben en om de London Fashion Week te annuleren”, luidt het in de brief van Extinction Rebellion. In plaats daarvan moeten ze hun fondsen gebruiken om modeontwerpers en andere vaklui uit de modewereld samen te brengen “om de waarheid onder ogen te zien en actie te ondernemen”, klinkt het nog.

Duidelijk signaal

Caroline Rush, CEO van de British Fashion Council, erkent dat de klimaatcrisis de mode-industrie dwingt om belangrijke stappen te zetten, maar wil verder niet ingaan op de vraag van de klimaatactivisten. Bij Extinction Rebellion namen ze geen vrede met dat antwoord. Zij mobiliseren hun aanhang nu om de vijfdaagse modeweek te verstoren, onder andere via hun Instagram, dat meer dan 300.000 volgers telt. “We zullen een duidelijk signaal zenden naar de mode-industrie dat business as usual zal leiden tot onze uitroeiing”, aldus de klimaatactivisten.

Ramón Salgado-Touzón, een van de leiders van Extinction Rebellion, zei aan de Britse krant The Times dat er niet-gewelddadige acties worden gepland opdat pers en aankopers niet tot bij de catwalkshows geraken. Dat ze daarbij het risico lopen om gearresteerd te worden, nemen hun aanhangers er graag bij, klinkt het nog.