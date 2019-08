Pukkelpop bereidt zich voor op wereldrecordpoging

Donderdagavond vestigt Pukkelpop een officieel wereldrecord. Met liefst 320 laserstralers zal de Boiler ‘verlicht’ worden en dat zijn er 6 meer dan op een lasershow in Las Vegas. Maar ook de wandelpromenade van 730 meter lang, het biercafé midden op de festivalweide en ‘The Valley’ in het bos, worden eyecatchers. Pukkelpop zelf breidt uit richting 27 hectare.

“We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe dingen, die steeds meer kleinschalige nieuwigheden zijn”, zegt organisator Chokri Mahassine. “Zo trekken we de promenade, die we vorig jaar invoerden omdat we ...