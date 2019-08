Liam Hemsworth reageert voor het eerst op de breuk met Miley Cyrus

Het nieuws dat Miley Cyrus en Liam Hemsworth na acht maanden huwelijk al zouden scheiden, sloeg in als een bom. Niettemin wenst de Australische acteur via Instagram zijn voormalige geliefde alle geluk toe in de toekomst.

Miley Cyrus liet zondag via een woordvoerder weten dat haar huwelijk met Liam Hemsworth er na acht maanden opzat. Ondertussen zou ze al aan het daten zijn met Kaitlynn Carter, de ex-vrouw van Brody Jenner. Toch blijft haar ex opvallend mild voor haar, althans dat blijkt uit wat hij op Instagram heeft geschreven.

“Hey iedereen, ik wil even vlug laten weten dat Miley en ik onlangs uit elkaar zijn gegaan en dat ik haar enkel een goede gezondheid en veel geluk toewens in de toekomst. Dit is een privézaak en ik zal er dan ook niet meer verder over uitweiden in de pers. Alle quotes die tot nu toe aan mij toegeschreven werden, zijn vals. Vrede en liefde”, klinkt het.

Al twee maanden uit elkaar?

Ondertussen laat het magazine People weten dat de breuk toch niet zo onverwacht blijkt te zijn gekomen zoals het voor buitenstaanders lijkt. Volgens bronnen heeft de zangeres “er hard voor gevochten om hun relatie dit keer wel te laten slagen”, maar liep het dus toch opnieuw fout. De twee hebben al tien jaar een knipperlichtrelatie.

“Ze nam haar toewijding tot het huwelijk heel serieus en vond het geweldig om getrouwd te zijn. Miley wilde in therapie gaan om hun huwelijk te repareren, ze wilde niets liever dan een gezonde, goede relatie hebben”, aldus een bron, die eveneens meldde dat de twee al een paar maanden uit elkaar waren voordat de breuk officieel naar buiten werd gebracht.