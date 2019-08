Pasar Lanaken op fietsweekend

Lanaken - Pasar Lanaken beleefde een fantastische fietsdriedaagse in de omgeving van Venlo. Op het einde stond er iets meer dan 200 km op de teller.

Dag 1 bracht de groep onder andere naar Arcen, rozendorp Lottum en het gebied van de Maasduinen. Er werd geluncht in Broekhuizen.

Op de tweede dag deden ze een rondje Belfeld, flirtten op verschillende plaatsen met de Duitse grens en gebruikten een lunch in Beesel.

Op dag drie verkenden ze het gebied van Maas en Peel en fietsten ze door de Heldense bossen. Lunch werd gebruikt in Kessel.

Elke namiddag werden ze prettig verrast op een ijsje, drankje of taart.

Wat heeft deze streek iedereen laten genieten van de Maasvallei, uitgestrektheid van weides, velden, serres, teelten van diverse gewassen, bossen en heide. Pasar kijkt nu al uit naar de volgende uitstap.