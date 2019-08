Beker van Beringen voor klepschutters

Paal

Beringen - Op zondag 11 augustus werd er door de Beringse klepschuttersgilden geschoten voor de Beker van Beringen en de schaal van Burgemeester Vints. Aan deze wedstrijd nemen de vier klepschuttersgilden van groot Beringen deel. Deze gilden zijn Sint-Denijs Beringen, Sint-Joris Brelaar, Sint-Antonius Geenhout en Sint-Ludovicus Paalstraat.

Beringen en Geenhout schoten beide 40/40. In de kavelingen haalde Beringen het met 24/24. Geenhout werd tweede met 20/24. De uitslag Beringen A: 40-24, B: 27; Geenhout A: 40-20, B27; Paalstraat A: 36, B: 33 en Brelaar A: 35.

Voor de eerste keer werd er geschoten voor de schaal van Burgemeester Vints. Liefst 3 ploegen schoten 39 op 40. In de kaveling haalde Geenhout het met 24/24 en 13/16 voor Beringen 24/24 en 12/16 en Brelaar 18/24.

In de vriendenschieting was Beringen de beste. Zij haalden de eerste prijs binnen met 29/30 en 17/18 voor Brelaar 29/30 en 14/18.

Bijgevoegd foto met de winnaars samen met de schepen van Sport Tijs Lemmens.