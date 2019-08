Vaccin op komst tegen chlamydia

Er is een vaccin in de maak dat moet beschermen tegen de veelvoorkomende seksuele overdraagbare aandoening chlamydia. Dat schrijft wetenschappelijk tijdschrift The Lancet, op basis van een recente studie.

Een team wetenschappers onder leiding van Robin Shattock nodigde dertig gezonde vrouwen tussen 19 en 45 jaar uit in het laboratorium. De dames werden verdeeld over drie groepen. Van hen kregen 25 vrouwen twee experimentele vaccins tegen chlamydia toegediend. De 5 andere dames kregen een placebo.

In deze onderzoeksfase werden de vaccins niet getest tegen chlamydia zelf. De proef was wel bedoeld om de veiligheid en het vermogen van de vaccins te beoordelen. De wetenschappers wilden in de eerste plaats immers onderzoeken of de inentingen in staat zijn om de productie van antilichamen, die nodig zijn om chlamydia te bestrijden, te stimuleren.

Wat blijkt? Beide vaccins leidden tot hogere niveaus van vaginale antilichamen, wat suggereert dat ze een chlamydia-infectie zouden kunnen voorkomen. De ingeënte vrouwen rapporteerden milde bijwerkingen, zoals pijn op de injectieplaats en lokaal tijdelijk verminderde bewegingsvrijheid. Shattock en zijn team wil de komende jaren meer onderzoek doen om de werkzaamheid van de vaccins op punt te stellen.

Als alles goed gaat, zal er in bepaalde landen tussen de vijf à zeven jaar een vaccin tegen de aandoening verkrijgbaar zijn. “Chlamydia maakt mensen vatbaarder voor hiv-infecties. Daarom kunnen vaccins een bijzonder groot effect hebben in minder ontwikkelde regio’s en landen met lagere inkomens”, aldus Shattock.

Wat is chlamydia?

Chlamydia is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (soa) bij jongeren en kan gevaarlijk zijn, vooral omdat mensen er in eerste instantie geen last van ondervinden. Daarom is het belangrijk om je te laten controleren nadat je onbeschermde seks hebt gehad. De besmettelijke aandoening kan immers makkelijk opgespoord en behandeld worden met een antibioticakuur. Chlamydia voorkomen kan door - veilig - te vrijen met een condoom.

Het aantal jonge mannen en vrouwen dat zich laat testen op chlamydia neemt elk jaar toe. In 2012 lieten net geen 11.000 mannen en vrouwen tussen 18 en 25 jaar zich testen op de aandoening. Vandaag zijn het er bijna 18.000, een stijging van 63 procent.