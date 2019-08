Marokkaanse vrouwen organiseren mars in short uit solidariteit met Belgische vrijwilligsters

Zaterdag zijn tientallen Marokkaanse vrouwen in short door de straten van Casablanca getrokken. Op die manier wilden ze hun solidariteit uitdrukken met de Belgische vrijwilligsters die het land zijn uitgevlucht na doodsbedreigingen, omdat ze een short droegen.

De #YesWeShort-mars was opgezet via sociale media. De Marokkaanse jonge vrouwen pikten het niet dat een leraar had opgeroepen Belgische meisjes te vermoorden omdat ze in short meewerkten aan de aanleg van een weg in Taroudant. De meisjes waren met Bouworde naar Marokko gekomen, een jongerenorganisatie die tijdens de zomermaanden bouwkampen organiseert voor vrijwilligers.

Belgische Bouworde-tieners in Marokko.

De organisatie van de protestmars zegt dat zij “een boodschap wil sturen naar de kortzichtige mannen die hun extremistische gedachten willen opdringen en het beeld van het land willen kapotmaken”, zei een van de deelneemsters. De actie kreeg heel wat bijval op sociale media. Vooral van Marokkaanse jongeren die vinden dat het tijd was eens duidelijk te tonen dat de jeugd zich distantieert van extreem gedachtegoed.

Op 3 augustus verschenen op sociale media beelden van Belgische tienermeisjes die meewerkten aan de aanleg van weg, ten oosten van Agadir. De meisjes werden geprezen voor hun inzet, maar er kwamen ook scherpe commentaren op hun kledij - shorts en tank tops. Een 26-jarige Marokkaanse leraar schreef op Facebook dat de meisjes moesten worden onthoofd omdat ze geen respect toonden voor de waarden van islam. Op 6 augustus werd hij opgepakt. Ondertussen waren 3 van de 37 Bouworde-vrijwilligsters naar huis teruggekeerd, uit vrees voor hun leven.

Dat de Marokkaanse leraar niet alleen staat met zijn extreem gedachtegoed, bewijzen de commentaren op de verslagen van de #YesWeShort-mars. Nu worden de deelneemsters aan de mars bedreigd “omdat ze als goede moslima toch hun lichaam in het openbaar hebben getoond”.