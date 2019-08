Oude ambachten herleven tijdens Smokkelmarkt

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Demonstraties van oude, veelal vergeten ambachten horen thuis bij openluchtactiviteiten, zoals de Smokkelmarkt te Stokkem. In het hart van het historisch stadcentrum palmden verleden zondag de beoefenaars van verdwenen beroepen een flink gedeelte van de Steenkuilstraat in. Onder kleurige zonneschermen en parasols zochten tal van kunstbeoefenaars bescherming tegen de broeierige hitte en toonden hoe vroeger geleefd en gewerkt werd.

De straat riep het beeld op van een Middeleeuws stadstafereel waar houtsnijders, kantklossters, biezenvlechters, pottenbakkers en metaalkunstenaars in openlucht de knepen van het vak met vaardigheid toonden.

Geconcentreerd kon het wordingsproces van a tot z gevolgd worden.

Het vlechten met wilgen, pitriet of rotan trok veel belangstelling. Begrijpelijk, het verwerken van wissen (wilgen) tot gebruik- en verfraaiingvoorwerpen zit in de genen van de Stokkemenaren.

Dat de Smokkelmarkt en de show van oude ambachten fel in trek is, leiden we af van de talrijke bezoekers die van ver buiten Limburg naar hier afzakken.

Een Antwerpenaar, die verleden week de weg naar Stokkem vond, sprak overtuigend. "Kantklossen hoort bij Brugge", vertelde hij aan de omstaanders en: "zoals het vlechten bij Stokkem, de stad der mandenvlechters, thuishoort." Er werden onder de nieuwsgierige bewonderaars sappige anekdotes verteld, terwijl de korver met ervaren schwung de wissen plooide en draaide tot bevallige korfjes. Bij de pottenbakker gleed de zachte leem als boter tussen zijn handen, die de brok klei tot bloemenvaasjes boetseerde, en de kantklossters weefden de wollige draden tot minitapijtjes. Tussendoor hadden de kunstenaars nog de tijd om de vragen van de nieuwsgierige toeschouwers te beantwoorden.