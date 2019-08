Op 49-jarige leeftijd poseert Naomi Campbell voor het eerst in ondergoed voor Calvin Klein

Al meer dan drie decennia is Naomi Campbell aan de slag in de modewereld, maar pas anno 2019 poseert ze voor het eerst in een zwart lingeriesetje voor Calvin Klein. De eerste beelden van die nieuwe campagne werden zopas vrijgegeven.

De ondergoedcampagnes van Calvin Klein zijn al sinds de jaren tachtig razend populair en heel wat bekendheden poseerden ervoor. Van Kate Moss tot Justin Bieber en alles daartussenin, maar van Naomi Campbell - toch een van de meest succesvolle modellen van de afgelopen drie decennia - was nooit enige sprake, tot nu.

Van de nieuwe campagne is al een filmpje opgedoken waarin ze te zien is naast Bella Hadid, Diplo, Odell Beckham Jr., Jacob Elordi, Beth Ditto, Lay Zhang, Jelly Lin, Hayley Foster, Abby Champion, Cara Taylor en Matthew Noszka. “Niet gedacht dat ik dit na 33 jaar in het vak nog zou zeggen, maar ik ben trots om #MYCALVINS te dragen”, schrijft ze bij de video op Instagram.