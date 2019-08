Waarheid achter mooie “technoslak” is pure horror

Een toerist in Taiwan merkte deze bijzondere slak op. Het beestje lijkt wel te dansen, met lichtgevende hoorntjes en al. “Het leek wel alsof er knipperlichten in de slak zaten”, aldus de toerist. Helaas is de waarheid veel minder rooskleurig. De slak komt niet uit Tomorrowland, maar is letterlijk overgenomen door een parasiet, en is een soort zombie geworden.

Volgens biologen is de slak een zombie geworden, nadat zijn neuronen en lichaam zijn overgenomen door een parasiet. Voor de liefhebbers: meer bepaald de leucochloridium paradoxum.

De parasiet wurmt zich via de ogen van de slak naar binnen, waar hij een soort helder patroon creëert en bewegingen maakt. Zo imiteert hij een rups, met de bedoeling opgegeten te worden door vogels. Meer nog, de parasiet stuurt zelfs de bewegingen van de slak, en ‘dirigeert’ hem naar een open plek zodat vogels hem gemakkelijk kunnen zien. Eens in de maag van een vogel, kan de parasiet zich voortplanten en via de uitwerpselen verder verspreid worden. Geen leuke technoslak dus, maar een wreed horrorverhaal.