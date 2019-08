Kim Kardashian en Kylie Jenner lanceren deze maand samen parfum

Kim Kardashian heeft met haar halfzus Kylie Jenner samengewerkt aan een nieuw parfum voor haar KKW Fragrance-lijn. Via Instagram maakte ze bekend wanneer we exact hun eerste creatie mogen verwachten.

Voor haar eerste samenwerking voor een parfum zocht Kim Kardashian het duidelijk niet ver van huis. In een aflevering van ‘Keeping up with the Kardashians’ verklapte ze dat ze haar halfzus Kylie Jenner aan boord heeft gehaald die met haar Kylie Cosmetics ondertussen heel wat expertise én een fortuin heeft opgebouwd.

Op 23 augustus lanceren de twee de Kim x Kylie KKW Fragrance-collectie en die bestaat uit drie geuren in lipvormige flesjes. De rode ruikt naar sinaasappelzeste, rode lotusbloemen en rode gardenia, de roze naar een mengeling van kokos, roze musk, sandelhout en mandarijn en de nude versie naar magnolia, jasmijn en pioen. Een flesje zal 40 dollar kosten, of omgerekend zo’n 35 euro.