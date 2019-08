Tweede Bastionfestival volledig uitverkocht

Kessenich

Kinrooi - De tweede editie van het Bastionfestival was een voltreffer met zelfs een huwelijksaanzoek tijdens het optreden van Domino. En ja, ze heeft 'ja' gezegd.

Op 10 en 11 augustus was er op het Bastion in Kessenich de tweede editie van het Bastionfestival. Op deze twee dagen waren er maar liefst 6.500 bezoekers. Op zondag was het helemaal uitverkocht. Dit had de organisatie niet verwacht. Ze hadden dan ook gezorgd voor een mooi programma met topartiesten.

Zaterdag stonden Baltimore, Domino, Level Six, Dorothee Vegas & Like Maarten en als afsluiter Dj Boyd op het podium.

Zondag stonden er nog grotere namen op het programma: Ghostrockers, Willy Sommers, Lil Kleine, Daniel Busser, Laura Tesoro, Stan van Samang en als afsluiter Les Truttes.

Kortom een topprogramma. We kunnen zeggen dat de mannen van de organisatie (Jeroen Opsteyn, Maico Houben en Boyd Wilms) super werk geleverd hebben. Zij op hun beurt willen alle artiesten, sponsors, bezoekers, maar zeker ook de vele vrijwilligers bedanken voor een zeer geslaagde tweede editie van het Bastionfestival.

Editie 3 komt er zeker en dit op 8 en 9 augustus 2020. Hou de Facebookpagina van het Bastionfestival in de gaten voor meer info.