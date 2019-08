Kroatische studente is journalist voor 2 dagen

Hasselt - Op initiatief van de Taalunie, dat is een organisatie die zorgt voor het in stand houden en promoten van de Nederlandse taal, deden afgelopen week een aantal studenten stage in Limburgse bedrijven. Eén van hen Ana Alandžak uit Kroatië, liep stage bij de redactie van Het Belang van Limburg. Opmerkelijk: een Kroatisch meisje dat perfect Nederlands spreekt en schrijft! Lees hier haar verslag:

Op 12 en 13 augustus kreeg ik de kans om de redactie van de regionale krant Het Belang van Limburg te bezoeken. Dit bedrijfsbezoek was deel van de Taalunie Zomercursus Nederlands die jaarlijks in Gent wordt gehouden voor internationale studenten wiens moedertaal niet Nederlands is. Voor mij, een studente Nederlands en Duits uit Kroatië die binnen de zomercursus voor het traject Politiek en Media heeft gekozen, was het heel indrukwekkend om niet alleen deel te nemen aan deze activiteitenrijke zomercursus, maar ook om de redactie van een krant te kunnen bezoeken.

Op de eerste dag van mijn korte stage kreeg ik een warm welkom van de medewerkers, ik werd door het gebouw rondgeleid waar zo’n 350 mensen werken en ik kon zien wat er zo in een redactie dagelijks gebeurt. Zo mocht ik al in de ochtend deelnemen aan de dagelijkse vergadering van de journalisten. Daar wordt gediscussieerd over het nieuws, de thema’s en de titels van de artikels, daarna worden de taken verdeeld.

Naast nieuws over de regio, sport, binnenlandse en buitenlandse zaken, zijn er ook journalisten die bezig zijn met het voorbereiden van online nieuws. Ook zijn er wekelijkse bijlagen zoals de GoedNieuwsKrant, de Buurtkrant, Sjiek, Markt, Hallo, enz. Het werk van deze journalisten is zonder twijfel een onmisbaar deel van een moderne krant die elke lezer plezier bij het lezen wil waarborgen in verschillende media vormen.

Ik ben ook op locatie geweest om foto’s te maken voor het nieuws. Ik heb ook het nieuws van TV Limburg live mogen meemaken. De medewerkers van TV Limburg lieten me zien hoe druk ze het hebben in de regie onmiddellijk vóór en tijdens het nieuws om 12u30 uur. Belangrijk vond ik ook dat de studenten journalistiek van de PXL binnenkort in dit gebouw lessen volgen. Zij gaan veel profiteren van de ervarenheid van de medewerkers van het Mediahuis. Mijn stage eindigde dinsdag met een bezoek aan het drukcenter in Beringen. Niet te geloven dat daar elke dag meer dan 1 miljoen kranten worden gedrukt.