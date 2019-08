Net een filmscène: omstaanders worden net niet gegrepen door vuurbal na explosie

Enkele dagen geleden ontplofte in het Russische Sunzha een gastank bij een tankstation. Op beelden van een bewakingscamera zie je dat omstaanders letterlijk achtervolgd worden door het vuur en moeten rennen voor hun leven om niet opgeslokt te worden door de vlammen. Het lijkt wel een scène uit een film, waarin de held net niet gegrepen wordt door het vuur. In de achtergrond hoor je mensen jammeren, ook een gebouw vatte vuur. Na de explosie probeerden de omstaanders in afwachting van de brandweer zelf het vuur te doven en redden ze huisdieren.