Nog geen comeback voor Milk Inc.: “Linda is er nog niet klaar voor”

Een comeback van Milk Inc. is nog niet voor meteen, zo verklaart Regi Penxten in Dag Allemaal. “Linda is er na het verlies van haar dochtertje Lio nog niet klaar voor. En ik ga haar niet opjagen.”

Zangeres Linda Mertens verloor in april 2017 haar 2,5 jaar oude dochtertje Lio aan kanker. Sindsdien staat de band “on hold”. En dat zal waarschijnlijk nog een tijdje zo blijven, aldus Regi. “Linda mag zelf bepalen wanneer ze er weer echt klaar voor is”, zegt hij. “Voor haar is het nog maar pas geleden wat er gebeurd is met Lio, ocharme. Haar mindset is nog niet veranderd. Ze zegt: laat mij nog maar wat nadenken. Ik hoor haar ook niet zo vaak, ik weet niet wat ze precies doet, maar we zijn stand-by.”

“Ik ga haar ook niet opjagen”, vervolgt Regi. “Ik wil dat meiske geen stress geven. De fans hebben daar wel begrip voor. Mocht Linda zeggen: ik doe het niet meer, dan zie ik nog wel. Alles ligt open dan. Als ze belt dat ze er weer klaar voor is, dan wil ik onze comeback tot in de puntjes voorbereiden.”