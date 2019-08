Romina uit ‘Boer zkt vrouw’ geniet van het goede leven: “Ik ben 10 kilo bijgekomen”

Wat spoken Romina en cowboy Jan een jaar na hun deelname aan ‘Boer zkt vrouw’ zoal uit? “Genieten van het goede leven”, getuigt Romina deze week in Story. “Een aperitiefje thuis, de lekkere Belgische keuken… Een jaar geleden woog ik exact tien kilo minder dan nu.”

Het boerenleven is lang niet de enige gemeenschappelijke passie van Jan en Romina. “We houden allebei ook van muziek, we hebben deze zomer enkele festivals bezocht. Verder houden we van rustige dingen, zoals strandwandelingen, een barbecue thuis of een avondje op restaurant.”

Dat “goede leven” heeft wel zijn tol. “Een jaar geleden woog ik nog exact tien kilo minder dan nu”, aldus Romina. “Maar toen was ik misschien extreem mager. Ach, ik ben gelukkig en we genieten van het leven.”

Ook Jan is een paar kilo’s bij. “Ik weeg intussen meer dan het dubbele van Romina”, zegt hij. “De voorbije maanden heb ik hier dan ook stilgezeten, terwijl ik in Australië zware fysieke arbeid deed. Nu ik opnieuw aan het werk ben, zullen de kilo’s er wel opnieuw afgaan.”