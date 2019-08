Alanis Morissette is bevallen van haar derde kindje

Op 45-jarige leeftijd heeft de Canadese rockster Alanis Morissette haar derde kindje op de wereld gezet. Dat maakte ze zelf bekend via Instagram.

Alanis Morissette deelde maandag op Instagram een foto van haar pasgeboren zoontje, dat voluit de naam Winter Mercy Morissette-Treadway draagt. Het jongetje kwam op 8 augustus ter wereld. Het is voor de rockster haar derde kindje dat ze samen met Mario Treadway, alias rapper Souleye, krijgt.

Het koppel trouwde in 2010. In december van dat jaar beviel ze van zoon Ever Imre. Zes jaar later kwam daar met Onyx Solace nog een dochter bij. De zangeres maakte er toen geen geheim van dat ze beide keren last had van een postnatale depressie. Naar verluidt heeft ze nu een plan van aanpak uitgedacht voor als die symptomen opnieuw zouden optreden.