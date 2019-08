Dinsdagochtend is rond 00.15 uur een ongeval gebeurd op de Hasseltsesteenweg in Overrepen. Een auto kwam ramde de verlichtingspaal van een oversteekplaats en kwam op zijn dak terecht. De bestuurster raakte lichtgewond.

De bestuurster van de Opel reed richting Tongeren. Ze hield een bloedneus over aan het ongeval. Ze is zelf uit het wrak kunnen kruipen en is gaan aanbellen bij omwonenden ...