Steekpartij in centrum van Sydney: getuige filmt hoe dader overmeesterd wordt

Eén vrouw werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zij zou in de rug zijn gestoken.

Het incident deed zich voor rond Wynyard Station, in het hartje van het Central Business District (CBD). De dader werd door getuigen overmeesterd en is rond 14 uur plaatselijke tijd (6 uur Belgische tijd) door de politie ingerekend.

Op beelden is te zien hoe mensen de man tegen de grond houden met een stoel en een krat.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ?@FRNSW? officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ?@7NewsSydney? pic.twitter.com/wNKatejHVp