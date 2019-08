We slikken minder pillen, maar het blijven er te veel

In 2018 zijn bijna 435 miljoen dosissen slaap- en kalmeermiddelen over de toonbank van de Belgische apothekers gegaan. Het gaat om een daling van 12 procent in vijf jaar tijd, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws dinsdag.

Volgens nieuwe cijfers van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) verkochten apothekers in 2018 dagelijks 1,19 miljoen dosissen slaap- en kalmeringspillen, de groep van de zogenaamde benzodiazepines en z-drugs die enkel op voorschrift te verkrijgen is. In 2013 waren dat er nog 1,35 miljoen.

Die kleine daling kan het gevolg zijn van een campagne die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) begin vorig jaar lanceerde. Onder meer door brochures worden artsen en patiënten aangemoedigd minder vaak naar slaapmiddelen te reiken. Slaapmedicatie kan immers verslavend en gevaarlijk zijn. Zo kan de medicatie een invloed hebben op de concentratie en bij sommige gebruikers werkt ze langer dan de normale zes tot acht uur.