American hamburger festi-VAL in Viversel

Viversel

Heusden-Zolder - Een maand geleden rees het idee om eens een Amerikaanse dag te doen op De Val in Viversel. En wie maakte vroeger de beste Amerikanen van uren in de omstreken? Irene natuurlijk!

Toen we haar gingen vragen om dat nog eens voor ons te komen maken, zag ze het meteen zitten. Na wat voorbereiding en goede hulp, stond ze terug achter de frietketel. Het was een enorm succes. De Amerikanen van Irene vlogen de deur uit. Tegen 19 uur was alles al uitverkocht. Ook daagden er een 15-tal classic USA cars op, die een mooi ereplaatsje kregen. Op de achtergrond klonk het geluid van de 24Hours of Zolder wat voor een aparte sfeer zorgde.