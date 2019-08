Rapper Kaye Styles in de cel na 59ste veroordeling: “Had ik mijn boetes maar betaald”

Rapper Kaye Styles, bekend van het themalied voor de serie ‘Prison break’, zit sinds begin augustus in de cel. Na 59 veroordelingen kreeg de 37-jarige rapper een effectieve celstraf opgelegd, meldt Dag Allemaal.

Kaye Styles, echte naam Kwasi Gyasi, werd in april veroordeeld tot tien maanden cel en een boete van 8.000 euro omdat hij zijn levenslang rijverbod had geschonden. Het ging al om de 59ste veroordeling voor de rapper met Ghanese roots. Het merendeel daarvan ging over verkeersovertredingen en rijden zonder rijbewijs, maar Styles werd ook eens schuldig bevonden aan het hele van gsm’s.

Begin augustus werd de rapper naar de hulpgevangenis van Leuven gebracht, nu zit hij in Sint-Gillis. “Had ik mijn boetes maar betaald”, zou Styles volgens Dag Allemaal aan medegedetineerden hebben gezegd.