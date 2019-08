Nederlands rapper Ronnie Flex ‘ontdekt’ rekening met 30.000 euro

“Gespaard door mijn opa en oma vanaf de dag dat ik ben geboren. Het brengt een traan in mijn oog elke keer dat ik eraan denk”, schreef hij op Twitter. Hij weet ook al wat hij met het geld gaat aanvangen. “In één keer doorstorten naar haar”, schreef hij bij een foto van zijn dochtertje.

