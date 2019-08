‘Temptation’-Milou laat billen liften en toont het resultaat op Instagram

Tussen Heikki en Milou is het na een hobbelige periode weer helemaal koek en ei na Temptation island. En dus woont het koppel gelukkig samen. Iets minder gelukkig was Milou over haar achterwerk, dus besloot ze daar wat aan te doen.

Ze liet haar billen liften door middel van een ‘Colombian lifting’, zo blijkt uit een “voor en na”-foto op haar Instagram. “Een nieuwe manier om billen te liften en te vergroten zonder plastische chirurgie”, zo staat erbij. Aan de ingreep komen geen messen of implantaten te pas, enkel een intensieve vacuümtherapie. Hoewel Milou zelf heel tevreden is met haar nieuwbakken achterwerk, levert de foto ook kritiek op. “Er wordt niet in mij gesneden of gespoten”, reageert ze. “Laat mij ook gewoon eens iets proberen. Ik ben hartstikke blij met het resultaat.”

Foto: Instagram

Milou is bijlange niet de eerste die na haar deelname aan Temptation island een cosmetische ingreep laat uitvoeren. Onder meer ex-verleidster Pommeline Tillière liet haar billen tot tweemaal toe vergroten.