Iedereen weerman (of -vrouw): KMI laat gebruikers waarnemingen doorsturen via nieuwe app

Dankzij de nieuwe app van het KMI kunnen gebruikers vanaf nu zelf weerfenomenen doorgeven en de waarnemingen van anderen raadplegen. Wetenschappers van het KMI gaan zelf ook aan de slag met die data.

“We kunnen veel zien vanop afstand”, zegt het hoofd van het KMI, David Dehenauw. “Neerslag kunnen we detecteren op radarbeelden, wolken zien we via satelliet en ook bliksem kunnen we meten dankzij antennes. Er zijn echter een aantal weerfenomenen die moeilijker zichtbaar zijn. We kunnen rukwinden bijvoorbeeld wel detecteren op basis van de bewegingspatronen van neerslag op radarbeelden, maar echt zeker zijn we nooit. En ook het type neerslag is moeilijk te bepalen vanop afstand.”

Daarom kunnen burgers voortaan zelf een weerssituatie doorgeven via de nieuwe KMI-app. En die waarnemingen zijn bijzonder nuttig, klinkt het. “Dankzij die info zullen we sneller waarschuwingen kunnen geven bij extreem weer. Zoals heel lokale onweersbuien of windstoten.” De voorspellers van het KMI gaan de waarnemingen van burgers ook verwerken in hun modellen om te bekijken of de voorspellingen kloppen. Indien niet, dan kunnen ze de weermodellen bijsturen.

Een waarneming doorgeven gebeurt volstrekt anoniem en zonder registratie. Grapjassen die daar misbruik van willen maken, zijn eraan voor de moeite. “Onze algoritmes gaan alle waarnemingen toetsen aan de weermodellen. Als iemand een tornado doorgeeft op een windstille dag, dan zal de app geen rekening houden met die melding.”