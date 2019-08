Björn (41) uit Leuven vermist na kajaktocht op IJslands meer: vermoedelijk verdronken in ijskoude water

De hulpdiensten op IJsland zijn al sinds zaterdagmiddag op zoek naar een vermiste man uit Haasrode. De Belgische toerist verdween toen hij een kajaktocht maakt op het grootste meer van IJsland, Thingvallavatn.

Björn Debecker, een 41-jarige ingenieur met twee kinderen die alleen op reis was, bracht de avond voor zijn verdwijning door op een camping aan de noordelijke oever van het meer. De politie vermoedt dat hij tijdens een kajaktocht uit de boot is gevallen door de ruwe weersomstandigheden het voorbije weekend, en verdronken is in het ijskoude water. De politie werd gealarmeerd nadat zaterdagmiddag de kajak en rugzak van de veertiger teruggevonden waren aan de zuidelijke oever van het meer.

Zeventig leden van de Zuid-IJslandse politie, een speurhond, een helikopter en een reddingsteam startten een zoektocht naar de man. Het hele meer en de oevers werden intussen afgespeurd, maar van Debecker is voorlopig nog geen spoor. Door de hevige wind werd de zoektocht gisteren tijdelijk gestaakt. Duikers overwegen nu te zoeken in de buurt van de elektrische energiecentrale in het meer.

De familie van Debecker werd zondag via de politie op de hoogte gebracht. Ook zij hebben sinds zaterdag niets meer van de man gehoord. Ze zijn zwaar aangedaan door de verdwijning en willen voorlopig niet reageren.

Foto: Morgunblaðið/Kristinn Magnúss

