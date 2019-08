"Laat F1-teams circuits ontwerpen"

Renault-teambaas Cyril Abiteboul stelt voor om F1-teams meer te betrekken bij het ontwerpen van circuits. Hij laat weten dat zijn team van ingenieurs al een paar goede ideeën heeft.

Het zou een serieuze stijlbreuk betekenen maar Cyril Abiteboul zou het interessant vinden om de F1-teams meer te betrekken bij het ontwerpen van nieuwe en het aanpassen van bestaande circuits. In plaats van de auto’s aan te pakken wil de Fransman de circuits aanpassen zodat ze wat meer spektakel bieden.

“Ik ruil liever de overdreven beperkingen door allerlei regels in voor wat aanpassingen aan de layout van de circuits,” aldus Abiteboul tegenover ‘Motorsport-Total.’ “Dan moeten we gewoon de circuits wat aanpassen in plaats van te investeren in twintig auto’s die er elk jaar anders moeten uitzien.”

Hij gelooft ook dat de F1-teams middelen genoeg ter beschikking hebben om een handje toe te steken. “Ik zou gewoon een of twee bochten aan elk circuit veranderen. Dat zou veel goedkoper zijn en beter voor de sport.”

“De GP van Frankrijk, die erg belangrijk is voor ons, is een goed voorbeeld. Er was heel veel kritiek omdat de race net een processie was. Wij hebben aan het einde nog geprobeerd om het wat interessanter te maken maar daar werden we voor gestraft.”

“Daarna hebben we een aantal simulaties gemaakt met alternatieve configuraties, die het wat interessanter zouden kunnen maken. In dat opzicht zou ik graag wat meer samenwerking zien met de andere teams.”

“Als we tien teams zouden hebben die willen samenwerken zouden we op korte termijn al iets kunnen bereiken. We zouden dan niet moeten wachten tot 2021, het zou volgend jaar dan al kunnen.”

Abiteboul heeft het wel niet over de mogelijkheid tot belangenvermenging, dat teams bijvoorbeeld circuits naar hun eigen auto’s zouden proberen aan te passen.

Voor het nieuwe circuit in Vietnam werd al beroep gedaan op Craig Wilson die zijn sporen als ingenieur verdiende bij BAR, Honda, Brawn GP en onlangs nog bij Williams.

“Er wordt nu veel geïnvesteerd in het design van het circuit in Vietnam maar zou het niet mogelijk zijn om samen iets goed te doen voor de F1,” besluit Abiteboul.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: