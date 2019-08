BeringenDe politie heeft maandag een doorgedreven buurtonderzoek uitgevoerd naar de brand in Beringen. Camerabeelden van bewoners en handelaars zijn opgevraagd om na te gaan of er rond het tijdstip van de brand iemand in het gebouw is geweest. Geen technisch defect maar een menselijke tussenkomst zou volgens het parket aan de basis liggen van de brand.