Andy Murray verliest bij rentree in het enkelspel

Andy Murray (ATP-324) heeft zijn comeback in het enkelspel niet met een overwinning kunnen vieren. In de eerste ronde van het Masters 1.000 in Cincinnati (6.056.280 dollar) moest de 32-jarige Schot maandag na 1 uur en 36 minuten het hoofd buigen voor de Fransman Richard Gasquet (ATP-56). Het werd tweemaal 6-4.