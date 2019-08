Na de bloedarmoede in de voorbereiding heeft Marc Brys plots toch meerdere opties in de spits. De transfer van Yohan Boli naar Qatar zit in het strop, intussen traint Yuma Suzuki steeds scherper en is ook Inter-talent Facundo Colidio gearriveerd in Sint-Truiden. Hij oefent vandaag allicht mee.