“Wie koopt, neemt een groter risico”

STVV heeft drie aanwinsten beet. Opvallend: drie keer wordt de speler gehuurd. Toeval of niet? En waarom trekken clubs een speler definitief aan of huren ze hem liever? Omdat het goedkoper is? Uit schrik? Vele vragen, wij zochten naar antwoorden. “Het huren van een speler is meestal toch een plan B”, aldus Philip Bormans, CEO bij Union. “Wie koopt, neemt gewoon een groter risico”, weet sporteconoom Thomas Peeters.