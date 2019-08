GenkIn het geboortehuis van modekoning Martin Margiella in de Vennestraat in Genk kan u voortaan iedere donderdag genieten van architectuur en verfijnde gerechten en wijn, en dat alles in een kunstzinnig kader. De uitbaters werkten hiervoor samen met kunsthandelaar Luc Theuwis en topchef Patriek Snijers.