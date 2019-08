Hasselt/DiepenbeekRector De Schepper van UHasselt heeft de Limburgse toppolitici en onderhandelaars aangeschreven: hij wil dat ze ervoor zorgen dat er extra geld en nieuwe richtingen voor de unief in het Vlaams regeerakkoord zullen staan. Hij krijgt daarbij de steun van de werkgevers en vakbonden. “Het is nu of nooit.”